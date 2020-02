Razvijalci na Google Play skupaj zaslužili čez 80 milijard dolarjev

Objavljeno: 4.2.2020 13:56

Google se je v teh dneh pohvalil, da so razvijalci aplikacij v trgovini Google Play zaslužili dobrih 80 miljard dolarjev.

Številka se sicer sliši impresivna, a velja omeniti, da je Google zase obdržal še za eno tretjino toliko denarja. Še bolj zanimiv pa je podatek, da so razvijalci v Applovi trgovini že leta 2018 presegli mejo 100 milijard dolarjev. Po večini ocenah se naj bi na Applovi trgovini zaslužilo 80% več denarja kot v Google Play. Med najpopularnejšimi so sicer aplikacije za ogled videa (Netflix, Hulu, HBO Now), sledijo aplikacije za zmenke (Tinder, MeetMe).