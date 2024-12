Raspberry Pi z novim računalnikom in zaslonom

Podjetje Raspberry Pi je predstavilo izboljšano različico svojega kompaktnega računalnika v tipkovnici, ki vključuje zmogljivosti novega mikro računalnika Raspberry Pi 5.

Računalnik Raspberry Pi 500 stane 90 ameriških dolarjev. Poganja ga 2,4 GHz 64-bitni štirijedrni procesor Arm Cortex-A76 z 8 GB pomnilnika RAM. Za 120 USD je na voljo tudi komplet Desktop Kit, ki vključuje računalnik, miško, napajalnik USB-C, mikro HDMI kabel in priročnik za začetnike.

Uporabnikom, ki si želijo celovite namizne rešitve, Raspberry Pi ponuja zaslon Raspberry Pi Monitor. Ta 15,6-palčni zaslon IPS z ločljivostjo Full HD in vgrajenimi zvočniki stane še dodatnih 100 USD. Zaslon se sicer lahko napaja neposredno iz računalnika Raspberry Pi prek USB-ja, a popolno svetlost in glasnost omogoča le, če je priključen na lasten napajalnik.

Računalnik Raspberry Pi 500 vključuje številne dodatne funkcionalnosti, kot so dvojni 4K HDMI izhod, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, gigabitni priključek na omrežje in 40-pinski GPIO priključek za razširitve. Prav tako ima vgrajen grafični procesor VideoCore VII in režo za microSD kartico s predhodno nameščenim operacijskim sistemom Debian.