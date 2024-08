Objavljeno: 20.8.2024 07:00

Raspberry Pi 5 z 2 GB stane 50 dolarjev

Včeraj se je začela prodaja nove izvedenke kartičnega računalnika Raspberry Pi 5, ki ima 2 GB pomnilnika in stane 50 dolarjev. V tej šibkejših verziji petice, ki je 10 dolarjev cenejša od 4-GB inačice, najdemo kopico izboljšav, predvsem pa trdijo, da so rešili problem nizkih zalog in pomanjkanja ponudbe.

Za prgišče dolarjev torej dobimo računalnik, ki je kar 150-krat zmogljivejši od prve verzije iz leta 2012. Ima SoC Broadcom BCM2712C1 (stepping D0), zgrajen v 16-nm tehnologiji. ARM-jeva jedra so štiri, in sicer Arm Cortex-A76 s frekvenco 2,4 GHz. V ostalih ozirih je enak petici, torej ima iste večpredstavnostne zmogljivosti, vodilo PCI Express, 2 GB pomnilnika.

Večini se verjetno bolj splača vzeti dražjo verzijo, ki je bolje pripravljena na prihodnost in recimo zmore krmiliti dva zaslona 4K s 60 Hz, medtem ko bo za osnovno rabo tudi oskubljeni model zadosti.