Objavljeno: 16.1.2025 05:00

Qualcomm zaposlil nekdanjega arhitekta Xeona

Intelov vodja razvoja strežniških procesorjev Xeon po 28 letih zapušča podjetje in odhaja k Qualcommu. Sailesh Kottapalli bo v Qualcommu delal na razvoju čipov, ki bodo namenjeni procesorjem za podatkovne centre.

Kottapalli je novico potrdil na svojem profilu na LinkedInu. Pred tem je delal na Xeonih in še pred tem na Itaniumih. Qualcomm je pred mesecem dni sporočil, da njihov oddelek za podatkovne centre razvija zmogljive čipe, ki bodo imeli nizko porabo energije, a primerljivo zmogljivost.

Qualcomm se v zadnjem času želi pozicionirati na trgu strežnikov. V minulih letih so razvijali in prodajali tudi čipe za umetno inteligenco, pri katerih seveda še niso prehiteli Nvidie, a prvi rezultati so vzpodbudni. Prav tako so aktivni na področju osebnih računalnikov, kjer sta dolga leta vladala AMD in Intel. Leta 2021 so nato kupili Nuvio, ki razvija CPU-je.