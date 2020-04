Prvi preizkusi kažejo Intelov napredek

V spletu so se pojavili preizkusi hitrosti Intelovega razvojnega procesorja, ki kažejo zanimiv napredek pri grafični zmogljivosti.

Preizkus v priljubljenem programu 3DMark naj bi bil narejen z Intelovim prihajajočim Core i7-1185G7, procesorjem enajste generacije, zasnovane na 10 nm arhitekturi Tiger Lake. Gre za štiri jedrni procesor, namenjen prenosnim računalnikom višjega razreda, s taktom 3 GHz in večnitno tehnologijo. Na preizkusu Time Spy je pri preizkusu grafike za 5 odstotkov prehitel AMDjev Ryzen 4800U, kar je nekoliko presenetljiv rezultat, saj se AMDjevi procesorji Ryzen zelo dobro odrežejo pri grafičnih opravilih.

AMD je sicer v zadnjem letu naredil resni preskok in vsaj pri namiznih računalnikih močno zamajal Intelov položaj. Pri prenosnikih pa jim to še ni zares uspelo, kljub temu, da ponujajo tudi tam zelo dobre procesorje – tudi na naših preizkusih so se prenosniki z njihovimi procesorji Ryzen dobro izkazali.