Prvi hitrostni preizkus prihajajočega Galaxy S21

V spletu se pojavlja vse več govoric o Samsungovem prihajajočem telefonu Galaxy S21 - pojavil se je tudi prvi hitrostni preizkus, ki naj bi bil narejen s tem telefonom.

V spisku rezultatov Geekbench 5 se je pojavil telefon s kodno oznako SM-G991U, procesorsko vezje pa je označeno z imenom »Iahaina«, kar je koda za prihajajoči Qualcommov Snapdragon 888, o katerem smo že pisali. Naprava ima 8 GB pomnilnika, na njej teče Android 11. Na preizkusu Geekbench 5 je telefon dosegel rezultat 1075 pri preizkusu enega jedra in 2916 pri preizkusu več jeder. To je 20 in 10% več od rezultata, ki ga zmore lanski evropski model S20 (s Samsungovim procesorjem Exynos), razlika v primerjavi z ameriško (Snapdragon) različico pa je manjša. Po vsej verjetnosti gre še za razvojno različico telefona in programske opreme.

Novi telefoni Galaxy naj bi bili predstavljeni prej kot navadno, namesto februarja ali marca, naj bi jih predstavili že januarja. Na podlagi dosedanjih podatkov o telefonih, so uporabniki že izdelali upodobitve (renderje) novih telefonov. Zmogljivejši modeli ultra naj bi dobili tudi podporo za pisala S Pen.

