Prva fotografija Galaxy S21

Objavljeno: 16.12.2020 10:27

Čez dober mesec bo Samsung uradno predstavil linijo telefonov Galaxy S21, v spletu pa se je pojavila prva fotografija prihajajočega modela.

V zadnjih tednih so se sicer že pojavili t.i. renderji tega telefona, med zanimivostmi velja omeniti pokončno postavljene objektive in zaslon z manj zaobljenimi robovi kot pri dosedanjih modelih. Pričakuje se uporabo Qualcommovega procesorja Snapdragon 888 (v spletu so se že pojavili prvi neuradni hitrostni preizkusi s tem procesorjem), v Evropi (in seveda tudi v Sloveniji) pa bodo ti telefoni uporabljali Samsungov lastni procesor Exynos 2100. Doslej so bili procesorji Snapdragon malenkost hitrejši od Samsungovih Exynos, po neuradnih podatkih naj bi bile razlike letos manjše kot v preteklosti.

Uradna predstavitev telefonov bo januarja, predstavljeni naj bi bili vsaj trije modeli – navaden S21, S21+ in S21 Ultra, seveda vsi s podporo 5G. Po dosedanjih izkušnjah pa pričakujemo kasneje še kak model, denimo S21 Lite ali Mini, mogoče pa tudi nekaj v maniri modela S20 FE (»Fan Edition«) z enako strojno opremo a nekoliko cenejšo izdelavo.