Prototipi – zasloni, ki se dvakrat ukrivijo in celo – zvijejo

Leto 2020 naj bi bilo leto prepogljivih telefonov, vsaj tako nas prepričujejo. Poleg podjetij Samsung, Huawei in Lenovo (Motorola), ki imajo že prodajne modele takih telefonov/tablic, se v tej smeri trudi tudi kitajski TCL. Zaenkrat le s prototipi in celo le z nedelujočimi maketami, pa vendar – njihove ideje so videti zanimivo!

TCL, ki je znan predvsem po cenovno dosegljivih televizorjih, pa tudi po lastništvu nekdaj pomembnih blagovnih znamk, kot je denimo Alcatel, je prikazal delujoči prototip pametnega telefona, ki se prepogne kar dvakrat. Iz »navadnega« telefona velikosti 6,65 palca se zaslon AMOLED raztegne v 10-palčno tablico. Prvi preizkuševalci pravijo, da je celota debela in precej težka, kar ne čudi, saj ima vsaka tretjina svojo baterijo, dapa je v raztegnjenem načinu videti kot presenetljivi elegantna tablica. Žal je programska oprema komajda delujoča, preklop med načini delovanja je zelo počasen, včasih tudi nedelujoč, delo z zaslonom pa pušča »plastičen« občutek. Predvsem da je s prstom zelo dobro čutiti dvojno nagrbančenost zaslona. TCL ne omenja, kdaj, če sploh, bo omenjeni telefon/tablica z imenom »Trifolder« prišel na tržišče.

aMn933YTQN0

TCL predstavlja še drugo idejo – telefon, ki ga raztegnemo, saj se mu zaslon AMOLED zvije in na ta način zloži. Žal je ta izdelek še bolj prototipen, v obliki makete. Zaslon v resnici ni zaslon, telefon pa tudi ne premore delujoče elektronike. Videti pa je zanimivo.

JGLSrx7DdEs

CNET