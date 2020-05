Proračuni za IT se bodo letos skrčili, a za vogalom je nova rast

Glede na to, da je epidemija prizadela domala vsa podjetja na planetu, je pričakovano in povsem razumljivo, da sledijo varčevalni ukrepi, ki se bodo močno občutili tudi v proračunih za informacijsko tehnologijo, čeprav se podjetja povsod trudijo, da bi prav na tem področju delala najmanj napak, saj IT rabijo za vnovični vzpon.

Na dan prihajajo prve ocene o tem, kako se bodo zmanjšala vlaganja v posamezne segmente IT, vendar se moramo takoj zavedati, da se te ocene trenutno spreminjajo bistveno hitreje, kot smo bili vajeni v preteklosti, ko so raziskave posodobili enkrat na leto ali kvečjemu na četrtletje. Tako IDC kot Gartner pa zdaj svoje ocene popravljata vsak mesec, saj se tako hitro spreminjajo tudi okoliščine, ki vplivajo na tovrstne ocene.

Ocenjevanje vpliva COVID-19 seveda ni edinstvena težava samo za IT. Za primerjavo lahko navedemo, da je sredi maja kar 70% izmed največjih svetovnih podjetij revidiralo ali povsem umaknilo svoje ocene za poslovne rezultate, ki jih morajo po zakonu voditi zaradi kotizacije na borzah. V času priprave te novice je torej cel svet v preži in upanju, da dobi bolj zanesljiva zagotovila za stabilizacijo in na osnovi te možnost načrtovanja poslovanja.

V splošnem so si analitiki enotni v oceni, da bodo zmanjšanja v proračune IT najbrž večja od padca GDP v posamezni državi, kar se je izkazalo kot nenapisano pravilo v vseh dosedanjih krizah. Toda obenem opozarjajo, da lahko pride do velikih odstopanj med posameznimi segmenti IT, državami, sploh pa ocene veljajo samo za hipotezo, da prvi epidemiji ne bo sledil še večji drugi val oziroma da bodo države in družbe bolje pripravljene na njen prihod.

V začetku maja so tako napovedali, da so bodo globalno proračuni za IT letos zmanjšali za nekje od 5,1% (IDC) do 8% (Gartner). Največji padec se pričakuje pri računalniški opremi, kjer bo padec nekje med 12,5% in 15,5%. Veliko podjetij bo v teh razmerah preprosto preklicalo investicije in podaljšala uporabo opreme, ki je bila pred epidemija v načrtih za zamenjavo. Del tega padca porabe lahko pripišemo tudi oteženi dobavi, saj so številne tovarne računalniške opreme zaprle vrata, ni pa še jasno s kakšnimi kapacitetami bodo ponovno zagnale proizvodnjo.

Bolje jo bo odneslo področje programske opreme, kjer pa se ocene med IDC in Gartnerjem izrazito razlikujeta. Gartner meni, da bo padec 6,9%, IDC pa napoveduje precej bolj optimističnih 1,9%. Dejstvo je, da je na tem področju največ neznank, saj dinamika zamenjave programske opreme ni toliko časovno kot funkcionalno pogojena.

Nekje med strojno in programsko opremo bodo storitve IT, kjer se pričakuje nekje med 2,7 in 7,7% zmanjšanje. Najmanj pa bo epidemija prizadela področje komunikacijskih storitev in infrastrukturo, kjer IDC napoveduje celo rahlo rast. Tu se verjetno odraža spoznanje vseh, da je komunikacijska infrastruktura, ki je med epidemijo vzdržala nepričakovano povečanje obremenitve, ključnega pomena za delovanje in novo rast podjetij.

IDC je med drugim pripravil tudi zanimivo raziskavo, ki nakazuje velike razlike v krčenjih proračunov za IT glede na posamezno panogo. Priloženi graf nakazuje razliko v ocenah rasti oziroma zmanjšanj pred in po epidemiji. To, da bodo največ zmanjšali vlaganja v transportu, proizvodnji, trgovini in osebnih storitvah (kamo sodi tudi turizem) je nekako pričakovano, saj so bili ti sektorji med epidemijo najbolj prizadeti.

Zelo spodbudna pa je najnovejša raziskava družbe IDC, ki nakazuje, da bo v Evropi letos padec investicij v IT resda padel za 5,1%, vendar lahko že v naslednjem letu pričakujemo rahlo rast in domala normalizacijo v letih 2022 in 2023.