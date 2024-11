Objavljeno: 12.11.2024 05:00

Propadli FTX želi 1,76 milijarde dolarjev od Binancea

Propadli FTX, ki je v stečaju zaradi finančnih malverzacij nekdanjega vodstva in lastnika, ki so že v zaporu, toži kriptomenjalnico Binance. Od podjetja želijo 1,76 milijarde dolarjev, kolikor naj bi s FTX odteklo na Binance, ter odškodnino. Gre za del stečajnega postopka, v katerem skuša stečajni upravitelj poiskati čim več sredstev za poplačilo upnikov.

FTX je propadel, ker je Sam Bankman-Fried nezakonito uporabljal sredstva podjetja in komitentov za lastne naložbe in potrebe. Med drugim pa je leta 2019 prodal 20 odstotkov podjetja FTX-u. Slednji je iz lastništva izstopil dve leti pozneje, ko je delež prodaj nazaj FTX-u. Nakup je financiral Alameda Research, ki je del FTX, in za to odštel 1,76 milijarde dolarjev v kriptožetonih FTT, BNB in BUSD.

A FTX in Alameda Research sta bila leta 2021 že funkcionalno insolventna, trdijo v tožbi, zato transakcije ne bi smeli izpeljati. FTX jo sedaj izpodbija. To sicer ni edina tožba, saj FTX-ov stečajni upravitelj toži 23 podjetij, katerih posle prereka. FTX trdi še, da je Binance zaradi osebnih zamer želel uničiti FTX. Med drugim je leta 2022 unovčil vse žetone FTT.

Binance trdi, da je tožba neutemeljena in zlonamerna.