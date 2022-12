Proizvodnja iPhonov v Foxconnu v novembru za 29 % navzdol

Tajvansko podjetje Foxconn, ki je največji proizvajalec Applovih iPhonov, proizvaja pa denimo tudi Sony Playstation, je sporočilo, da so imeli zaradi kovidnih omejitev na Kitajskem v novembru 29 % padec prometa.

29 % se sliši tragično, vendar je to le še 11 % slabši rezultat, kot so ga dosegli v novembru 2021, ko je bil Covid še svetovna težava in ne le še kitajska. V letu 2022 se je svet namreč pobral, zato je Foxconn v prvih enajstih mesecih dosegel rekordne rezultate, skupni prihodki pa so bili za 13,5 % višji od prihodkov v enakem obdobju lani.

Zaradi strogih protikovidnih ukrepov Kitajske je imel Foxconn v svojih kitajskih tovarnah v novembru hude težave pridobiti (in obdržati) delovno silo. Podjetje je zaposlenim ponujalo celo denarno nagrado (okoli 130 evrov), če so v podjetje kot delavce pripeljali prijatelja ali člana družine.