Prodaja računalnikov raste, telefonov in tablic pa pada

Osebni računalniki, tako namizni, kot prenosniki morda niso zadnji krik mode ali tehnološki presežki, vendar so se v času epidemije izkazali za zelo koristne, celo nepogrešljive. Ko so se ljudje zavedli, da bo treba delati ali se učiti od doma, so marsikje pohiteli dopolniti ali prenoviti predvsem tovrstno računalniško opremo, medtem ko zamrznili nakupe novih telefonov in tablic.

Prodajne številne glavnih proizvajalcev računalnikov še niso znane, vendar te ugotovitve posredno dokazujejo predvsem finančni rezultati nekaterih glavnih dobaviteljev sestavnih komponent za računalnike. Intel je recimo objavil, da so v času epidemije prodajo povečali za 23%, pri čemer je PC del prispeval več kot 14%. Glede na velikost družbe Intel in obratnega trenda v letih pred krizo je to izjemen rezultat.

Še bolj nazorni so podatki njegovega glavnega tekmeca, družbe AMD. Ta je sicer precej manjši po obsegu poslovanja, vendar v zadnjem času uspešno nažira Intelov vodilni delež na področju procesorjev. V prvem četrtletju je AMD povečal prodajo kar za 73% glede na enako obdobje v letu 2019, kar je svojevrsten rekord.

Tudi drugi dobavitelji PC komponent poročajo o nepričakovani rasti povpraševanja. Samsung beleži rast prodaje na vseh segmentih, še posebej pa pri pomnilnikih DRAM. Podobno je s prodajnimi rezultati zadovoljen Western Digital, ki za računalnike dobavlja diske in enote SSD.

Google je zabeležil rekordno rast prodaje prenosnikov Chromebook, ki so jih zaradi ugodne cene pokupili predvsem starši šoloobveznih otrok. Microsoft poroča o rekordni prodaji poslovnih in potrošniških paketov Microsoft Office. Po trditvah direktorja Satye Nadella je Microsoft tu v dveh mesecih dosegel to, kar so sicer načrtovali za obdobje dveh let.

Kot že rečeno, pa so obratni trend zabeležili ponudniki telefonov in tablic. Razlike med regijami, državami in znamkami so sicer precej velike, a celotni sektor je pod črto precej izgubil. Po navedbah družbe IDC je bilo v zadnjih mesecih prodanih za 11,7% manj novih telefonov in kar 18,2% manj tablic.