Privatno podjetje kupuje upravljanje z domenami .org

Internetna domena .org je ena izmed prvotnih vrhnjih internetnih domen, ki so bile vzpostavljene v letu 1985. Namenjena je (bila) nekomercialnim projektom, fundacijam in kulturnim ustanovam, vsa ta leta pa jo je upravljalo neprofitno podjetje Public Interest Registry (PIR). Kot kaže, bo to kmalu v lasti zelo profitnega finančnega sklada.

V novembru 2019 je prišlo na dan, da se za nakup podjetja zanima podjetje Ethos Capital, podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred kratkim, očitno le z namenom upravljanja oz. zaslužka z domenami. Že pred tem je denimo kupilo podjetje Donuts, ki je upravljalo kar nekaj novih vrhnjih domen kot so .today, .social in .live. Kmalu za nakupom Donuts je podjetje sporočilo, da njegovo vodenje prevzema Akram Atallah, ki je bil do nedavnega predsednik oddelka za globalne domene pri ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), instituciji, ki defacto »skrbi« za internet oz. za domene. Nato pa smo izvedeli še, da ima Ethos Capital za PIR (oz. njegovo upravljanje z domenami .org) namen odšteti več kot milijardo dolarjev!

Zakaj?

Zato, ker je domen .org menda več kot deset milijonov, vsaka pa letno stane okoli 10 dolarjev. To pomeni, da je letni prihodek podjetje približno 100 milijonov dolarjev, stroški upravljanja pa menda znašajo le 25 milijonov. Vsako minimalno povišanje cene se pri desetih milijonih uporabnikov zelo pozna. Tudi če bo novi lastniki domene počasi dražil in na koncu zanje računal dvakrat več, je malo verjetno, da bo domensko drevo .rog zaradi tega doživelo drastičen osip. Podjetje pa bo letno zaslužilo še 100 milijonov dolarjev več. Finančni strokovnjaki menijo, da je/bo to dovolj velika številka, ki bo ob priključenih številkah podjetja Donuts dovolj velika, da bo podjetje zelo dobro zakotiralo (IPO) na borzi…

To sicer ni prvič, da je PIR v lasti profitnega podjetja - med leti 1995 in 2003 je bilo v lasti podjetja Verisign.

Projektu prodaje/nakupa upravljanja z domenami .org se je zoperstavila koalicija internetnih pionirjev, med katerimi sta tudi ustanovitelj ICANN in ena izmed direktoric Wikimedie,