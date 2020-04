Prisluškovanje računalnikom z grafičnimi karticami

Tudi računalniki, ki niso povezani v internet, so ranljivi in lahko iz njih odtekajo podatki, če so okuženi. Tega se zavedamo od afere Stuxnet, odtlej pa raziskovalci redno demonstrirajo nove načine, kako komunicirati z računalnikom, ki ni povezan v omrežje. Raziskovalci iz podjetja Duo so pokazali, da gre celo z grafično kartico.

Uporabili so kartico AMD Radeon Pro WX 3100, ki so ji spreminjali frekvenco osenčevalnika s 734 MHz na 214 MHz in nazaj. To je ustvarilo signal s frekvenco 428 MHz, ki ga je bilo možno zaznati na oddaljenosti 15 metrov čez zid. Z bolj fino modulacijo frekvenc je možno podatek prenašate še hitreje. Na drugi strani za zajem ne potrebujemo drage opreme, temveč zadostuje že navadna antena za 100 evrov. V eksperimentu so sicer uporabili trikrat dražjo.

Pomanjkljivost te metode je dejstvo, da je treba računalnik, s katerega krademo, naprej okužiti nekako drugače. Šele nato je uporaben za prisluškovanje. A ker danes USB-ključke vtikamo vsepovsod, to niti ne bo tako velik problem.

