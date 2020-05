Priprave na prehod iz Google Play Music v YouTube Music

Objavljeno: 21.5.2020 11:14

Google je pred kratkim napovedal opustitev storitve Google Play Music, sedaj pa se lahko uporabniki že prijavijo za prehod na YouTube Music.

Tako so v spletu objavili obrazec, v katerem se lahko prijavimo, da bomo med prvimi dobili možnost prehoda na novejšo storitev. Sicer je nenavadno, da so objavili tak obrazec, sploh ker v njem priznavajo, da to še ne zagotavlja hitrejšega dostopa do orodja za prehod, predvidevamo, da gre bolj za preverjanje interesa uporabnikov. Uporabnikom naj bi sicer v več valovih omogočili dostop do orodja za prenos, ta bo omogočil prenos vseh naših nastavitev, vključno s seznami pesmi, priljubljenih glasbenikov, albumov, itd.