Priljubljena aplikacija TikTok polna lukenj in ranljivosti

Novi hit med mladimi uporabniki pametnih telefonov je aplikacija TikTok, ki je zapolnila praznino, ki je nastala z ukinitvijo Vina. Aplikacija, ki je trenutno na drugem mestu najpriljubljenejših, omogoča pošiljanje kratkih videoposnetkov, ki jim lahko dodamo glasbo, filtre in razne dodatke. Aplikacija ima v 150 državah več kot milijardo uporabnikov! Mlade je obnorela, a kot kaže, jo s pridom izkoriščajo tudi napadalci.

Raziskovalci iz podjetja CheckPoint so ugotovili, da z aplikacijo ni vse v najlepšem redu. Kritike se vrstijo že mesece, zato je na primer ameriška mornarica svojim članom prepovedala uporabo aplikacije. Po poročanju The New York Timesa aplikacijo ameriške tajne službe pregledujejo, ali predstavlja tveganje za nacionalno varnost. Sedaj pa so v CheckPointu ugotovili, da lahko napadalci dobijo oddaljen dostop do računov, brišejo posnetke, nalaganje druge posnetke, javnosti razkazujejo skrite posnetke in odstranijo osebne podatke uporabnikov.

Ni pa to edini očitek. Ker je lastnik aplikacije kitajsko podjetje iz Pekinga (ByteDance), so čedalje glasnejše govorice, da v resnici zbira podatke in jih pošilja kitajskim oblastem. TikTok tudi mehko cenzurira vsebine, ki kitajski vladi niso všeč, tako da jih potisne čisto na dno rezultatov iskanja.

