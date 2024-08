Prilagodljivi univerzalni polnilnik

Anker je predstavil več dodatkov k liniji polnilnikov Prime, vključno z novim namiznim polnilnikom, ki omogoča prilagajanje izhodne moči svojih šestih USB priključkov preko nadzornega gumba.

Novi Anker Prime Charger, ki stane 170 ameriških dolarjev, deli 250 W moči med štiri USB-C in dva USB-A priključka. Prvi USB-C priključek lahko zagotovi do 140 W moči, medtem ko preostali trije dosežejo največ 100 W. Oba USB-A priključka ponujata do 22,5 W moči.

Polnilec ponuja štiri različne načine razporeditve moči, ki so nastavljivi preko vgrajenega nadzornega gumba ali mobilne aplikacije Anker. V privzetem načinu AI Power se zahteve za moč priključenih naprav samodejno zaznajo in prilagodijo, Port Priority omogoča, da izbrana priključka ohranita polno izhodno moč, tudi ko so priključene druge naprave, Dual-Laptop daje prednost napajanju dveh prenosnikov, ki sta priključena na prva dva USB-C priključka, medtem ko način Low Current zmanjša izhodno moč na vseh priključkih, da pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije redno polnjenih naprav, kot so pametni telefoni.

Polnilec ima 2,26-palčni LCD zaslon, ki prikazuje porabo moči vsakega USB-C priključka in skupno porabo vseh priključenih naprav. Prav tako lahko služi kot namizna ura, ki prikazuje čas in datum kot ohranjevalnik zaslona.