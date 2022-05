Prihodnost IT kot si jo predstavlja Dell

Direktor in ustanovitelj Michael Dell je na nedavni na letni uporabniški konferenci podjetja spregovoril o glavnih smernicah, ki nas čakajo v naslednjih letih. Podjetje Dell, ki je eden od največjih ponudnikov informacijske tehnologije in po svetu zaposluje okoli 165.000 ljudi, letos praznuje 38 let obstoja in je hkrati eno največjih podjetij v sektorju, ki je v zasebni lasti. Spomnimo se, da je Dell do leta 2013 kotiral na borzi, od tedaj pa so se vnovič privatizirali in v tem času kupili družbo EMC, obenem pa rasli hitreje kot nekateri tekmeci na borzi.

Dell verjame, da je prihodnost usmerjena v storitve v hibridnem oblaku in robno računalništvo. Podjetje meni, da je dilema med zasebnim in javnim oblakom dokončno razrešena, saj danes več kot 90% strank podjetja uporablja hibridni oblak, pri katerem pa zasebni del vse bolj tvorijo predvsem naprave s področja robnega računalništva, glavna bremena pa so v oblaku. Večina strank tudi uporablja tri ali več ponudnikov storitev v oblaku.

Toda, če smo v preteklih letih spremljali predvsem hiter prehod na storitve v oblaku, lahko večjo rast v prihodnjih letih pričakujemo na področju robnega računalništva. Dell ocenjuje, da se bo robno računalništvo leta 2025 ustvarilo 75% vseh poslovnih podatkov, kar je izrazito več kot je delež danes, približno 10%.

Robno računalništvo bo spodbudilo tudi večjo hitrost uporabe omrežij 5G, ki bodo postala zanimiva pretežno za podjetja, manj za potrošnike, saj bo komunikacija med računalniškim robom in oblakom zahtevala večjo prepustnost in dosegljivost na lokacijah, kjer tradicionalne povezave niso na voljo.

Dell trdi, da je interakcija med oblakom in računalniškim robom trenutno še preveč zapletena, zato veliko razvoja usmerjajo prav v avtomatizacijo postopkov na trem področju. Zanimivo, da Dell večino razvojnih sredstev usmerja zlasti v razvoj strežniških in pomnilniških izdelkov, kljub dejstvu, da večino njihovih prihodkov (64%) še vedno predstavljajo osebni računalniki in izdelki za končne uporabnike.