Prihajajo pametne ključavnice

Zadnja moda na področju izdelkov za pametne hiše so pametne ključavnice, ki klasične ključe nadomeščajo z elektronsko zaščito. Proizvajalci trdijo, da so tovrstni izdelki vsaj tako, če ne celo bolj varni kot klasične ključavnice, so pa pogosto precej bolj priročni za rabo in omogočajo storitve, ki s klasičnimi ključi niso možne.

Podjetje Netatmo, znano po svojih vremenskih postajah, pametnih termostatih in izdelkih za varovanje objektov, je na sejmu CES prikazalo pametno ključavnico Smart Door Lock, ki je požela precej zanimanja obiskovalcev in strokovne javnosti.

Gre za izdelek, ki nadomešča klasično cilindrično ključavnico, torej ga lahko vgradimo v katerakoli vrata, kjer pa so ključe nadomestili z elektronskimi imenovanimi Smart keys. Ti namesto klasičnih unikatnih utorov na ključu ponujajo odklepanje z elektronsko kodo, ki se prenese prek vmesnika NFC. Ta je kar primeren za tako varnostno občutljivo rabo, saj deluje le na kratko razdaljo in onemogoča preprosto krajo kode.

Poleg tega ključavnica omogoča tudi povezavo s pametnimi telefonom prek vmesnika bluetooth. Ključavnico lahko torej tudi odklenemo s telefonom, pri čemer lahko kodo za odklepanje po potrebi delimo drugim osebam. Veljavnost ključa lahko celo časovno omejimo. Dodatna prednost ključev Smart Keys je tudi ta, da lahko imamo na enem ključu več kod za odklepanje, kar pomeni, da za odpiranje različnih vrat s sabo ni treba nositi šopa ključev. Če bi ključ izgubili, ga lahko preprosto prekličemo oziroma zamenjamo kodo na ključavnici. Pri normalnih ključavnicah, bi morali zamenjati tako ključavnico, kot ključe.

Smart Door Lock ne podpira Wi-Fi povezave, kar pomeni, da ključavnico ne moremo odpirati na daljavo, vendar s tem tudi zmanjšamo možnost vdorov prek interneta. Za delovanje ključavnica potrebuje baterije, vendar eno polnjenje menda zadostuje za okoli dve leti tipične rabe. Ključavnica vodi tudi varnostni zapis vseh odklepanj. Izdelek je za nameček združljiv za Applovo platformo za pametne hiše Homekit. Cena še ni znana.

Podjetje Kwikset pa stavi na odklepanje s prstnimi odtisi. Ključavnica Halo Touch omogoča hranjenje do 100 prstnih odtisov in nadzor prek povezave Wi-Fi oziroma aplikacije na telefonu. Zaradi tovrstne povezav lahko lastnik objekta dobi obvestila o odklepanju vrat, hkrati pa lahko upravlja pooblastila uporabnikom, ki imajo dostop. Za nameček je ključavnica združljiva s pomočnicami Google Assistant in Amazon Alexa, kar pomeni, da lahko vrata odklepamo zgolj z glasovnimi ukazi (ob avtentikaciji uporabnika). V prodajo pride v drugi polovici leta za okoli 250 dolarjev.

Spet tretji pristop imajo pri podjetju Havr, kjer ponujajo pametno kuljčavnico BrightLock. Ta omogoča odklepanje s pomočjo tehnologije imenovane LiFi, kjer brezžično komunikacijo ter indentifikacijo uporabnika med ključavnico in pametnim telefonom opravimo prek svetlobnega impulza ustvarjenega z bliskavico na telefonu. Priloženi program omogoča upravljanje dostopnih kod za indetifikacijo, pa tudi začasno »posojanje« kod osebam, ki jim zaupamo.