Prihajajo elektronske osebne izkaznice

Prihodnje leto bomo dobili elektronske osebne izkaznice, določa novi zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki ga je sprejel Državni zbor v torek. Na osebni izkaznici bo po novem elektronski element, torej čip, ki bo omogočal hrambo biometričnih podatkov in dodatnih elementov za elektronsko poslovanje, kot so digitalna potrdila.

Nove kartice bo tako moč uporabljati kot dosedanje osebne izkaznice za dokazovanje istovetnosti na licu mesta, hkrati pa bodo služile tudi kot zdravstvena izkaznica (ostale bodo tudi stare, saj osebna izkaznica ni obvezni dokument) in omogočale elektronsko podpisovanje dokumentov. Biometrične podatke bo vsebovala na enak način, kot jih že vsebujejo potni listi. Biometrični podatki bodo vsebovali dva prstna odtisa in podobo obraza. Shranjeni bodo izključno na osebni izkaznici, medtem ko se bodo iz baze izbrisali 90 dni po izdaji osebne izkaznice.

Dostop do podatkov na osebni izkaznici bo odvisen od uporabe. Tako bodo na primer upravne enote imele isti vpogled v osebne podatke kot doslej. Osebna izkaznica bo nudila dva nivoja elektronske identifikacije: višjega, ki ustreza današnjemu digitalnemu potrdilu, in nižjega, ki ustreza zdravstveni izkaznici. Dodatni osebni podatek, ki bo zapisan na izkaznici, bo pošta, poštna številka, država in kraj rojstva.

Nove osebne izkaznice bodo začeli izdajati 3. januarja.