Prihaja OnePlus 8T

OnePlus je pri nas priljubljen zlasti med zahtevnejšimi uporabniki, saj so to telefoni z dobrim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. V kratkem bodo predstavili nov model 8T.

Model 8T se bo uvrstil v zgornji razred pametnih telefonov. Vgrajen bo procesor Snapdragon 865, zaslon AMOLED bo ponujal osveževanje 120 Hz, akumulator pa hitro polnjenje z močjo 65 W. Na zadnji strani sicer steklenega ohišja bodo štirje objektivi, prednji fotoaparat bo postavljen v majhno luknjo zaslona. Za razliko od modela OnePlus 8, ki je imel malenkost zaobljen zaslon, bo zaslon tu povsem raven.

Podjetje je sicer v lasti kitajskega Oppo (oz. njegovega lastnika BBK Electronics).

Uradna predstavitev bo že čez nekaj dni, 14. oktobra, objavili pa so tudi že kratek predstavitveni video:

YcA9GtqKAok