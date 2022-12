Objavljeno: 17.12.2022 12:00

Prihaja konkurenca Google Mapsu

Na številnih področjih ima Google de facto monopol, a redko med njimi izpostavimo zemljevide, čeprav Google Maps resne konkurence pravzaprav nima. Applov poizkus se je končal klavrno, večino drugih ponudnikov je Google preprosto pohrustal. Sedaj Fundacija Linux poizkuša s svojo alternativo.

Fundacija je ta teden predstavila Overture Maps Foundation, ki so jo ustanovili Amazon, Meta, Microsoft in TomTom. V njej želijo ustvariti novo generacijo zemljevidov, ki bodo omogočali enostavno in zanesljivo uporabo, hkrati pa bodo vsi podatki medsebojno združljivi in omogočali povezljivost. Podatki bodo odprti in dostopni vsakomur z ustreznimi odprtimi licencami.

Tako naj bi novi zemljevidi omogočali skupnostno grajenje (podobno kot OpenStreetMap), enoten združljiv sistem za povezavo z različnimi zbirkami podatkov, zagotavljanje kakovosti in razvoj strukturirane podatkovne sheme za deljenje podatkov.

Že danes so lokacijski podatki pomembni, s prihajajočim internetom stvari (Internet of Things) pa bodo še bolj. Ne gre le za zemljevide, temveč tudi prostorske podatke, ki bodo na primer pomembni v metaverzumu in ostalih tehnologijah navidezne resničnosti. Da ima ena korporacija nadzor nad storitvami za lokacijske podatke, je lahko huda omejitev in tveganje, trdijo. Zato razvijajo odprto alternativo Googlu.

Linux Foundation