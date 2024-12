Prihaja HDMI 2.2

Prihaja nova generacija kablov z višjo ločljivostjo in osveževanjem.

HDMI Forum je napovedal, da bo 6. januarja 2024 predstavil novo specifikacijo HDMI, ki bo omogočala višje ločljivosti in hitrosti osveževanja. Nova različica HDMI 2.2 bo zahtevala uporabo novih kablov, čeprav bodo starejši morda še vedno podpirali določene nove funkcionalnosti. Specifikacija HDMI 2.1 iz leta 2017 omogoča pasovno širino 48 Gbps, osveževanje do 120 Hz in ločljivosti do 10240 x 4320 slikovnih točk. Po navedbah vira VideoCardz bi HDMI 2.2 lahko odpravil potrebo po kompresiji Display Stream Compression pri še višjih ločljivostih in hitrostih osveževanja.

Čeprav se priključek HDMI ne bo spremenil, bodo novi kabli verjetno ključni za izkoriščanje vseh prednosti nove specifikacije. Podrobnosti bodo razkrite na prihajajoči tiskovni konferenci.