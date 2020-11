Prihaja Ethereum 2.0

Veriženje blokov velja za eno najbolj perspektivnih tehnologij, ki pa se sooča s težavami pri umestitvi v resnično poslovno okolje. Zato veliko projektov v preteklosti ni šlo dlje od pilotske rabe, bodisi zaradi kompleksnosti, stroškov ali pa omejitev glede zmogljivosti dosedanje tehnologije veriženja blokov. To se utegne spremeniti po 1. decembru, ko namerava fondacija Ethereum vzpostaviti verigo Ethereum 2.0.

Največja sprememba nove generacije najbolj priljubljene platforme na področju veriženja blokov je v spremembi algoritma, ki skrbi za potrjevanje rudarjenja novih blokov. Namesto današnjega mehanizma, protokola, ki je temeljil na potrdilu o opravljenem delu (Proof-of-Work; PoW) Ethereum 2.0 prinaša koncept potrdila o deležu (Proof-of-Stake; PoS).

Namesto, da bi člani verige svoje transakcije rudarili z energijsko in časovno počasnimi računskimi operacijami, PoS potrjevalce (validatorje) povezuje z njihovimi dejanskimi vložki ali deleži. Ethereum 2.0 bo tako dejansko nastal z vložki skupno 16.384 deležnikov, od katerih bo vsakdo vložil 32 enot kriptovalute Ether (ETH), kar je v času pisanja vredno okoli 14.200 dolarjev. Drugače povedano, geneza omrežja Ethereum 2.0 bo temeljila na vložkih v višini okoli 233 milijonov dolarjev.

Ko bo vzpostavljeno prvotna veriga, infrastruktura ki jo imenujejo Svetilnik (Beacon Chain), bo Ethereum 2.0 dovolj velik, da bo zadovoljil ključne kriterije uporabnikov rešitev z veriženjem blokov, kot so porazdeljenost, zaupnost, varnost in še zlasti hitrost.

Koncpet PoS bo s sabo prinesel bistveno večjo hitrost zapisovanja novih blokov v verigi. Ethereum 1.0 je bil denimo zaradi arhitekture in protokola PoW sposoben procesirati oko realnih 25 transakcij na sekundo (TPS). Kar je izdatno premalo za nekatere tipične naloge, kot so denimo potrjevanje bančnih transakcij. Podjetje Visa denimo v svojem sistemu dosega hitrosti procesiranja 1.700 TPS.

Ethereum 2.0 naj bi dosegel in presegel prepustnost tudi najbolj zahtevnih sistemov, to pa zato, ker uvaja tako imenovano ostrenje (sharding) zahtevkov, kjer lahko določene zahtevke potrjuje samo del verige. S tem so promet dejansko porazdeli v podatkovne steze in s tem za več razredov povečali hitrost zapisovanja v verigo. Nekateri viri navajajo, da bi Ethereum 2.0 zmogel procesirati tudi do 100.000 TPS.

Ethereum 2.0 bo zaživel v nekaj valovih, saj bodo nekatere funkcije, kot je na primer ostrenje, dostopne z določenim zamikom. Ethereum je sicer največje omrežje z veriženjem blokov na svetu, ki združuje okoli 200.000 aktivnih razvijalcev in ima izdatno podporo tudi velikih podjetij (Microsoft, Intel, JP Morgan in drugi).