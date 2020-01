Prihaja AirDrop za Android

Objavljeno: 27.1.2020 12:35

Applov AirDrop je izredno enostavna tehnologija za prenos datotek in podatkov med Applovimi napravami, Google pa pripravlja alternativo za naprave Android.

Tehnologija se bo imenovala Nearby Sharing, njena uradna splavitev naj bi bila zelo kmalu. Nekaterih razvijalcem jo je že uspelo aktivirati, kar so posneli tudi pri spletni strani XDA-Developers.com. V preteklosti je sicer že obstajala podobna tehnologija Android Beam, a je bila premalo razširjena in v javnosti skoraj neznana. Nekaj podobnega razvijajo tudi drugi, lastno rešitev pripravlja Samsung, skupno tehnologijo pa pripravlja trojica Xiaomi, Vivo in Oppo. Upamo, da bo Nearby Sharing res prinesel enostavnost in učinkovitost, ki jo poznajo uporabniki Applovega AirDrop.

oVcGDDRMoWg