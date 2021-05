Objavljeno: 18.5.2021 05:00

Pretresi na trgu pretočnih storitev: nastaja gigant WarnerMedia + Discovery

Ameriški telekomunikacijski gigant AT&T bo prodal medijski del WarnerMedia, ki so ga leta 2016 kupili še pod imenom Time Warner (dovoljenje za prevzem so dobili šele leta 2018). WarnerMedio bodo prodali skupini Discovery, s čimer bo nastal velikan na trgu televizijskih in pretočnih vsebin.

WarnerMedia ima v lasti Warner Brothers, številne televizijske kanale (HBO, CNN, TNT, Cartoon Networks), Discovery pa poleg istoimenskega kanala še na primer Food Network, Eurosport in Animal Planet. AT&T bo za prodajo iztržil 43 milijard dolarjev. Delničarji AT&T bodo dobili 71 odstotkov delnic WarnerMedia, preostanek pa bodo dobili lastniki Discoveryja.

Spomnimo, da je AT&T za Time Warner plačal 108 milijard dolarjev, sedaj pa ga prodaja za manj kot polovico tega zneska, pa še to v kombinaciji denarja, vrednostnih papirjev in prevzema dolga. Prevzem bo uradno dokončan prihodnje leto, pričakujejo, saj ga morajo potrditi še regulatorji trga.

Prodajo lahko razumemo tudi priznanje AT&T, da jim izlet v medijski svet ni uspel. Nedavno so prodali Yahoo in AOL za pet milijard dolarjev, sedaj se bodo znebili še WarnerMedie. Ob prevzemu Tima Warnerja so pošteno prečistili podjetje in odpustili 45.000 ljudi od 273.000 (kolikor so jih imeli v AT&T po prevzemu Time Warnerja).

AT&T se bo osredotočal na osnovno panogo, torej na nudenje telekomunikacij. S svežim denarjem, ki ga bodo dobili s prodajo, pa bodo vlagali v razvoj optičnih omrežij in prizemnih širokopasovnih omrežij (5G). In novo podjetje, katerega imena še ne poznamo? Resen konkurent Netflixu in Disneyju+ bo, ki imata 208 milijonov oziroma 100 milijonov naročnikov. WarnerMedia jih ima na HBO na primer 64 milijonov, Discovery pa še 15 milijonov.