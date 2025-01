Objavljeno: 6.1.2025 05:00

Prenosnik Starlink se imenuje Starlink Mini

SpaceX je satelitski internet Starlink pripeljal že v velik del sveta, tudi k nam, a prav prenosen ni. Satelitski krožnik resda ni ogromen, a za vsakodnevno prestavljanje ni primeren. Zato so predstavili manjšo različico Starlink Mini, ki je namenjena popotnikom in obljublja prenosno dostopnost do internetna od koderkoli.

Starlink Mini ni poceni, saj stane vsaj 600 dolarjev, nato pa mesečno od 50 do 165 dolarjev, odvisno od paketa. A po drugi strani obljublja precej višje hitrosti od konkurence: testi kažejo na 30-100 Mb/s proti uporabniku in 5-25 Mb/s v nasprotno smer.

Manjši satelitski krožnik je bolj podoben prenosnemu računalniku kakor krožniku, tako po obliki kot velikosti. S tem zlahka smukne v nahrbtnik, tehta pa dober kilogram. Meri 30 x 26 centimetrov, debel pa je slabe 4 centimetre. Napaja ga lahko povprečna baterija (powerbank), saj porabi od 25 do 40 W energije. Naprava deluje kot sprejemnik satelitskega interneta in usmerjevalnik Wi-Fi.