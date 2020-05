Prenesimo svoje Facebook fotografije v – Google Photos!

Iz rubrike »Ali ste vedeli?« - ali ste vedeli, da lahko fotografije in video posnetke iz Facebooka samodejno prenesete v Googlovo fotografsko storitev Google Photos?

Bili so časi, ko je kazalo, da bo morda Facebook tista storitev, ki jo bo svet uporabljal za »oblačno« hranjenje domačih fotografij in video posnetkov, ki jih uporabniki izdelujemo s fotoaparati in telefoni. Časi, ko je bolj ali manj umrl Flicker, časi, ko je bil Google Photos le še ena izmed storitev v umirajočem servisu Google+.

Iz tistih časov imate morda nekaj fotografskih in celo video albumov, ki ždijo na Facebooku. Najverjetneje še v slabši kakovosti, kot originalne fotografije (Facebook vse medijske vsebine stisne), vendar urejene v albume. Facebook od lanskega decembra v nekaterih regijah omogoča, da te albume prenesemo v – Google Photos. Tudi v Evropski uniji.

V nastavitvah spletnega Facebooka kliknite na Your Facebook information, izberite Transfer a copy of your photos or videos in sledite čarovniku. Po daljšem obdobju (»Pending«) se bodo albumi iz Facebooka prenesli v Google Photos. Kjer bo od njih verjetno več koristi.