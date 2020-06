Preboj pri baterijah za električne avtomobile?

Kitajski proizvajalec avtomobilskih baterij Contemporary Amperex Technology (Catl), ki ima (med drugim) dveletno pogodbo za dobavo baterij za avtomobile Tesla Model 3, je sporočil, da je pripravljen na začetek proizvodnje baterij, ki bodo zmogle prevoziti »milijon milj«.

Večina današnjih proizvajalcev električnih avtomobilov svoje litijeve baterije ceni (ponuja garancijsko dobo) le na 60.000 do 150.000 milj, zdržale pa naj bi tri do osem let. Nove baterije naj bi zdržale 16 let, saj naj bi se zaradi drugačne kemijske zgradbe ob hitrem polnjenju veliko manj obrabljale.

Kot je poročal Reuters naj bi Catl nov tip baterij razvil v tesnem sodelovanju s Teslo oz. z majhno ekipo akademskih raziskovalcev, ki jih je v ta namen že pred leti najel Elon Musk. Baterije naj bi bile sicer 10% dražje od običajnih, vendar tudi veliko bolj zmogljive.

Catl ima pogodbo za dobavo baterij tudi z BMW, Daimlerjem, Hondo, Toyoto, Volkswagnom in Volvom. Mimogrede, Tesla svoje baterije izdeluje tudi v sodelovanju s Panasonicom oz. jih kupuje od podjetja LG Chem.