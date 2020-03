Požar v Hrvaškem Telekomu, del države bil brez spleta

Po včerajšnjem potresu s središčem v Zagrebu je v enem izmed telekomunikacijskih centrov Hrvaškega Telekoma izbruhnil požar.

Po njihovih besedah je bilo posredovanje gasilcev zelo hitro, so pa zaradi varnosti izključili napajanje opreme. Zaradi tega je tekom dneva prihajalo do motenj pri zagotavljanju povezljivosti v internet – škode naj bi bilo sicer le na manjšem delu opreme. Po naših informacijah je bilo še največ težav v določenih delih Zagreba, medtem ko denimo v Istri ni bilo izpadov.

Pri konkurenčnem ponudniku A1 Hrvaška so opazili povečan glasovni promet, mobilno omrežje naj bi bilo pri tem stabilno. Težave naj bi bile le pri fiksnih priključkih v delih Zagreba, kjer so sicer imeli težave z električnem omrežjem, danes naj bi bilo tudi to že odpravljeno.