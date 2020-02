Potrjene specifikacije PlayStation 5

Objavljeno: 29.2.2020 14:32

Spletna trgovina GameStope je potrdila nekaj specifikacij prihajajoče Sonyjeve konzole PlayStation 5.

Podrobnosti so se sicer pričakovale na sejmu GDC (Game Developer's Conference), na katerem pa Sony zaradi bojazni okoli koronavirusa ne bo sodeloval. No, prihajajoči PlayStation 5 bo podpiral televizorje ločljivosti do 8K, uporabljal pa bo 8 jedrni procesor podjetja AMD, zasnovan na arhitekturi Zen 2. Zanj naj bi razvili namenski pogon SSD, vgrajena bo tudi podpora za 3D zvok. Pohvalimo lahko dejstvo, da bo konzola podpirala tudi igre, narejene za predhodnico, torej za PlayStation 4.

Uradne informacije pričakujemo v naslednjih mesecih, prodaja naj bi stekla letos decembra. Pričakujemo cene okoli 500 evrov.