PostgreSQL 17

PostgreSQL 17, najnovejša različica priljubljene odprtokodne baze podatkov, prinaša številne izboljšave, osredotočene na zmogljivost, optimizacijo shranjevanja in lažje upravljanje podatkov. Nove funkcionalnosti se posebej prilagajajo potrebam sodobnega računalništva v oblaku ter naraščajočim zahtevam umetne inteligence, kar omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo pri delu z velikimi količinami podatkov.

Ena izmed ključnih novosti te različice je napredna podpora za JSON. Ta standard omogoča enostavno upravljanje in pretvorbo JSON dokumentov v relacijske tabele, kar močno poenostavi obdelavo podatkov. PostgreSQL 17 prinaša celovito podporo SQL/JSON standardu, vključno z novimi funkcijami, kot so JSON_EXISTS, JSON_QUERY in JSON_VALUE, ki razvijalcem omogočajo še bolj prilagodljiv način dostopa do JSON podatkov. Poleg tega so dodane nove izrazne možnosti, kar omogoča pretvorbo podatkov v PostgreSQL lastne podatkovne tipe, vključno s številčnimi, logičnimi, nizovnimi in časovnimi tipi.

Dodatne izboljšave so bile uvedene tudi za ukaz MERGE, ki se uporablja za pogojno posodabljanje podatkov. PostgreSQL 17 prinaša novo možnost RETURNING ter podporo za posodabljanje pogledov in hitrejše nalaganje in izvažanje podatkov. Zmogljivosti izvoza podatkov so bistveno izboljšane, saj lahko COPY ukaz zdaj pri prenosu velikih vrstic doseže do 2-kratno povečanje hitrosti, z dodatno možnostjo nadaljevanja uvoza v primeru napake.

Pomembna novost je tudi uvedba inkrementalnih varnostnih kopij, ki rešujejo problem počasnih celotnih varnostnih kopij velikih baz podatkov. Baze podatkov PostgreSQL lahko obsegajo desetine ali celo sto terabajtov, kar pomeni, da popolna varnostna kopija lahko traja več dni. Z inkrementalnimi varnostnimi kopijami pa je možno varnostne kopije ustvariti hitreje in z manjšo obremenitvijo strežnika, saj se združijo v celotno varnostno kopijo brez neposrednega vpliva na delovanje baze podatkov.