Pošta z dronom dostavila pošiljko na Vršič

Pošta Slovenije je v okviru preizkusnega projekta z brezpilotnim letalom (dronom) dostavila pošiljko na Poštarski dom na Vršiču.

Preizkusov in pilotnih projektov je po svetu veliko, v praksi so največje ovire pravne narave, torej regulative okoli uporabe zračnega prostora. Pri Pošti Slovenije pravijo, da so glavne prednosti uporabe dronov zmanjševanje onesnaževanja, optimizacija logističnih poti in hitra dostava na težko dostopna območja – denimo gorske koče.

Letalnik so razvili pri slovenskem zagonskem podjetju ElevonX. Gre za brezpilotni letalo SkyEye, prilagodljiv model, ki so mu pred časom dodali možnost VTOL (Vertical Take Off and Landing), torej možnost navpičnega vzleta in pristanka. Pošta pa je pri projektu sodelovala s podjetjem OneDrone ki je prvi slovenski operater tovrstnih letalnikov.

pI2t8txrOvI