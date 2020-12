Pornhub umaknil večino posnetkov

Najbolj priljubljeno spletišče za pornografijo, Pornhub, je umaknil več kot polovico vseh posnetkov.

Prejšnji teden je prinesel kar veliko pretresov za Pornhub in kup povezanih strani (med drugim tudi RedTube, YouPorn, itd). Začelo se je s člankom časnika New York Times o posnetkih, ki prikazujejo spolno zlorabo in so na voljo na omenjenih spletiščih. Pornhub je takoj objavil spremembo delovanja, s katero so nepreverjenim uporabnikom onemogočili nalaganje posnetkov. Kljub temu sta nekaj dni zatem sodelovanje s Pornhubom prekinila Visa in Mastercard. Za spletna podjetja to ponavadi pomeni smrtno obsodbo.

Zato so se očitno lotili večje čistke posnetkov, saj odstranjujejo vse posnetke, ki niso naloženi s strani potrjenih partnerjev. Pred tem je bilo na spletišču okoli 13,5 milijona posnetkov, v tem trenutku jih je »le« 4,7 milijona. Ni še povsem jasno, koliko posnetkov nameravajo odstraniti, po vsej verjetnosti se bodo nekateri posnetki po verifikaciji uporabnikov tudi vrnili. Med odstranjenimi posnetki je sicer tudi kar nekaj takih, ki niso pornografski, saj so uporabniki med drugim nalagali tudi piratske kopije filmov in serij.

Pri Pornhubu sicer omenjajo raziskavo neodvisne fundacije Internet Watch Foundation, po kateri naj bi v zadnjih letih na spletišču našli 118 posnetkov spolne zlorabe otrok – medtem ko je podobno poročilo na Facebooku našlo kar 84 milijonov takih primerov.

