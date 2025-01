Objavljeno: 1.1.2025 22:00

Popaj in Tintin v javni lasti

Z začetkom novega leta so v javno last prešla dela, ki so nastala leta 1929 in zvočni zapisi iz leta 1924. Med njimi najdemo tudi originalna Popaja in Tintina, Hemingwayjev roman Zbogom orožje, Hitchcockov film Izsiljevanje in številna druga leta.

Ameriški zakon o avtorskih pravicah določa, da 95 let po javni predstavitvi stvaritve preidejo v javno last. To pomeni, da avtorske pravice ugasneje in da lahko vsakdo neodplačno reproducira, predvsem pa predeluje ta dela.

Ko je lani originalna Miki Miška prešla v javno last, so se kmalu pojavile številne izpeljanke, tudi grozljivke in podobno. Pričakovati je, da se bo letos enako zgodili s Popajem in ostalimi junaki. Seznam je predolg, da bi zapisali tu, a tudi Agata Christie je leta 1929 napisala še nepreveden roman The Seven Dials Mystery.

Pri glasbi je situacija nekoliko bolj zapletena, saj avtorske pravice pokrivajo kompozicijo, kot jo vidimo na listu papirja, torej partituro. Izvedbo varuje druga zakonodaja, ki predpisuje 100-letno zaščito – in velja za vsakokratno izvajanje posebej. Četudi je sama skladba v javni lasti, njen lanski posnetek simfoničnega orkestra ni!