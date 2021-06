Objavljeno: 28.6.2021 09:00

Pomanjkanje čipov grozi tudi – bančnim karticam!

Iz združenja Smart Payment Association (SPA) so sporočili, da splošno pomanjkanje čipov vseh vrst, ki smo mu priča v zadnjem letu, preti tudi morda najmanj zahtevni »čipni« industriji – plačilnim oz. bančnim karticam.

Čeprav je tehnologija za izdelavo čipov, ki so na bančnih karticah, veliko starejša in zato veliko manj zahtevna od tistih, ki so potrebne za proizvodnjo denimo procesorjev v računalnikih ali mobilnih telefonih, se je pomanjkanje čipov preselilo tudi na to področje. Splošna razlaga je, da so tovarne čipov tako zasedene s proizvodnjo »silicija« v vseh oblikah, da tudi čipi starejših tehnologij ne pridejo na vrsto.

Po podatkih SPA industrija bančnih kartic letno potrebuje okoli 3 milijarde čipov, ki jih je sedaj zelo težko dobaviti. Dokler se stanje na tržišču ne bo izboljšalo, bodo pomanjkanje občutili tudi končni uporabniki, težave pa je pričakovati tudi v letu 2022. SPA je na težave opozorila nacionalne banke in države, v upanju, da bodo uporabile svoj vpliv in za čipe za bančne kartice uspele dogovoriti prednostno obravnavo.

SPA vključuje tudi največje svetovne proizvajalce bančnih kartic, kot so Thales Digital Identity and Security (Gemalto) in Idemia (Morpho).