Objavljeno: 21.2.2022 10:20

Poly je sponzor Red Bull Racing v F1

Poly odslej podjetju Red Bull Racing v Formuli 1 FIA zagotavlja profesionalno opremo za video in avdio sodelovanje v tehnološkem kampusu Red Bull Racing, razvojnem oddleku za pogonske sisteme Red Bull Powertrains in na vseh dirkališčih.

Poly v novem večletnem partnerstvu pričenja sodelovanje z ekipo Red Bull Racing, zmagovalcem svetovnega prvenstva v Formuli 1 FIA.

Kot uradni partner za slušalke in strojno opremo za videokonference bo Polyjeva profesionalna oprema podpirala ekipo Red Bull Racing z zagotavljanjem jasne in zanesljive komunikacije, ki ekipi omogoča, da se trdno poveže za uspeh.

Red Bull Racing bo uporabljal videokonferenčna sistema Poly Studio X30 in X50, slušalke Voyager 4320 in telefone CCX 500. V času partnerstva bodo uvedli še več rešitev za podporo poslovanju in sodelovanju v sejnih sobah ter v novem objektu Red Bull Powertrains.

"Navdušeni smo, da lahko sodelujemo z ekipo Red Bull Racing, ki nadgrajuje svoj uspeh iz prejšnje sezone. To partnerstvo združuje dve globalni organizaciji, ki se osredotočata na uspešnost in inovacije," je dejal Polyjev predsednik in izvršni direktor Dave Shull. "Ob začetku sezone 2022 se bo Red Bull Racing zanašal na Polyjevo vrhunsko avdio in video tehnologijo, ki bo poskrbela, da bo prav vsaka beseda in gesta ujeta natančno in jasno, kar bo ekipi zagotovilo zanesljivo izkušnjo sodelovanja pri delu in poslovanju s katere koli lokacije na svetu."

"Ekipo formule 1, ki zmaga na svetovnem prvenstvu, sestavlja na stotine ljudi, ki delajo usklajeno, čeprav jih pogosto loči na tisoče kilometrov," je dejal Christian Horner, direktor in izvršni direktor ekipe Red Bull Racing. "Zato je ključnega pomena, da imamo čiste in zanesljive komunikacijske povezave na vseh področjih poslovanja, ki združujejo celotno ekipo, ne glede na to, kje na svetu se nahaja. Polyjev nabor avdio, glasovnih in video rešitev, ki so svetovno merilo za vsako posamezno kategorijo, nam bo pomagal najti dodatno konkurenčno prednost, ki jo potrebujemo za zmago."

V okviru partnerstva bo logotip podjetja Poly na ikoničnih slušalkah ekipe Red Bull Racing ob progi formule 1. Za več informacij obiščite: https://www.poly.com/us/en/partners/red-bull-racing.

Pri NKT d.o.o. vam bodo omogočili preizkus Poly opreme

V Sloveniji in regiji ima samo NKT d.o.o. status Poly Gold Partner in Zoom Authorised Reseller. Tako lahko uporabnikom pomagajo z naprednim načrtovanjem videokonferenčnih sistemov za manjše do zelo velikih sejnih sob, kjer so projekti že bolj kompleksni.

Za preizkus Poly opreme ali nakup Zoom licenc jim pišite na info@nkt.si ali pokličite na tel. 051 377 865.

Več na www.nkt.si