Objavljeno: 26.7.2024 05:00

Podjetje nevede zaposlilo severnokorejskega hekerja, ki je takoj skušal vdreti v sistem

Ameriško podjetje za računalniško varnost KnowBe4 je nevede najelo severnokorejskega kandidata, ki je na omrežje takoj skušal naložiti zlonamerno programsko opremo. Izvršni direktor podjetja Stu Sjouwerman je v daljši objavi na blogu podjetja pojasnil, kaj se je zgodilo, in posvaril druga podjetja.

Najprej pa je zagotovil, da kandidat ni imel dostopa do sistema, da se ni zgodila izguba podatkov niti noben vdor. A vendarle je šlo za notranji incident. Iskali so inženirja s področja umetne inteligence. Na razpis se je prijavil in bil na koncu tudi izbran kandidat, ki je bil sodeč po življenjepisu in razgovoru najboljši. Preverili so njegovo ozadje in zgodovino, vse je kazalo odlično.

A takoj ko je posameznik dobil računalnik za začetek dela, se je skušal povezati v omrežje in naložiti malware. Programska oprema za zaznavanje nevarnosti je to odkrila in dostop blokirala. Nato se je klobčič začel razpletati. Izkazalo se je, da so zaposlili človeka, ki je uporabljal lažno identiteto in fotografijo, ki jo je obdelala umetna inteligenca. A bila je dovolj podobna njegovi resnični podobi, da ni vzbudila pozornosti.

Primer sedaj preiskuje tudi FBI, KnowBe4 pa opozarja vse druge delodajalce, naj bodo previdni.

