Pobegnili ključi za ustvarjanje evropskih covidnih potrdil, Adolf Hitler že ima veljavno

Na internet so pobegnili nekateri ključi, ki se uporabljajo za podpisovanje evropskih covidnih potrdil in v večjem delu Evrope služijo kot vstopnica do družabnega življenja. Italijanska tiskovna agencija ANSA poroča, da se je na internetu znašel veljaven certifikat, ki je izdan na Adolfa Hitlerja, rojenega leta 1900. Na temnem spletu se lažna covidna potrdila že prodajajo, domnevno na strani RaidForum.

Ni še javno znano, od kod so ukradli zasebne ključe, se pa to ni zgodilo v Italiji, dodaja tamkajšnja tiskovna agencija. Zaradi incidenta so v EU že sklicali krizne sestanke, saj morajo ugotoviti, ali gre za osamljeni primer. Potrdila, ki so bila izdana s pobeglimi ključi, so že preklicali, kar seveda vpliva tudi na legitimne imetnike potrdil.

Ukradeni ključi krožijo v Franciji in na Poljskem, ni pa še znano, kolikšen je obseg incidenta in kdaj so ključe sploh ukradli. Evropska zelena potrdila temeljijo na sistem javnih in zasebnih ključev, ki je javno dostopen. Algoritem ni skrit, temveč ga lahko pogleda vsakdo (security by design). Avtentičnost se zagotavlja s sistemom ključev, saj lahko potrdila podpisujejo le imetniki zasebnega ključa (pristojni organ), preveri pa z javnim ključem vsakdo.

ANSA