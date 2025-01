Objavljeno: 21.1.2025 05:00

Po povratku v pisarne Amazon nima dovolj prostora

Amazon je podobno kot drugi tehnološki velikani zahteval, da se zaposleni vrnejo z dela od doma v pisarne. Odkar morajo vsi obvezno vse dni delati iz pisarn, se je podjetje znašlo pred zanimivo težavo. Nimajo dovolj miz, parkirišč in prostora nasploh.

Zaradi tega je Amazon ponekod že podaljšal rok za vrnitev v pisarne, vse do maja. Priznali so, da pisarne niso povsem nared za vrnitev vseh za pet dni na teden, a naj bi bilo prizadetih sorazmerno malo. Parkirišča so večja težava, ki je kratkoročno ne bo možno rešiti. Marsikod so čakalne vrste za pridobitev parkirnih dovolilnic večmesečne. V drugih pisarnah, denimo v Torontu, imajo težave s krajami osebnih predmetov iz pisarn.

V Amazonu je 1,5 milijona zaposlenih, med katerimi je 350.000 zaposlenih v pisarnah. Ob tej veliki številki je treba pošteno priznati, da je število pritožb zaradi premalo prostora majhno. Po drugi strani pa je iskanje kotička za delo v menzi in na hodnikih v vsakem primeru nedopustno.

Množična vrnitev v pisarne je prinesla tudi nekaj drugih zapletov, saj se je marsikdo odvadil dela v skupnosti. Tako so se v Amazonu na skupnih pogovorih pojavila navodila, kako se vesti v službi, ki obsegajo tudi dnevno prhanje, vzdrževanje čistoče na straniščih in primerna obutev.