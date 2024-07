Po električnem kolesarjenju še električna hoja

Arc’teryx, priznano podjetje za pohodniško opremo, je v sodelovanju s podjetjem Skip, ki izhaja iz Google X Labs, predstavilo inovativne hlače MO/GO.

Hlače MO/GO so opremljene z lahkim električnim motorjem na kolenih, ki pohodnikom pomaga pri vzponih tako, da poveča moč njihovih nog, hkrati pa blaži udarce pri spustih. Sistem deluje s pomočjo ogljikovih vlaken, ki so vgrajena v oporo za vsako nogo, kar omogoča enostavno nošenje in odstranjevanje aparature.

Hlače tehtajo približno 3 kg skupaj z modulom za povečanje moči in polnilnimi baterijami, ki so nameščene v pasu hlač. Modul se aktivira glede na hojo in gibanje pohodnika, kar omogoča prilagajanje pomoči v realnem času. Uporabniki lahko sami nastavijo stopnjo pomoči s preprostim pritiskom na gumb. Hlače so zasnovane kot mobilnostna naprava, ki omogoča daljše in zahtevnejše pohode tudi tistim, ki nimajo dovolj vzdržljivosti, ter niso namenjene kot medicinski pripomoček. Podobno kot električna kolesa za hojo MO/GO hlače uporabnikom omogočajo lažjo in dostopnejšo izkušnjo na težjih pohodniških poteh.

Hlače MO/GO v prednaročilu stanejo 4500 ameriških dolarjev. Na voljo bodo konec leta 2025.