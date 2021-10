PCI Express 6.0 bo podvojil hitrosti prenosa

Združenje PCI SIG, ki bdi nad razvojem računalniškega razširitvenega vodila PCI Express (PCIe) pripravlja novo specifikacijo, ki bo podvojila hitrosti prenosa podatkov glede na PCIe 5.0. Končna specifikacija bo dokončana do konca tega ali v začetku naslednjega leta.

S tem avtorji spoštujejo zavezo, da bodo specifikacije za vodilo bolj pogosto nadgrajevali. PCIe so nazadnje osvežili leta 2019, vse večje potrebe po podatkovni prepustnosti v strežnikih in delovnih postajah pa narekujejo še hitrejši razvoj, kot v preteklosti.

Glavna novost je prepustnost do 64 GT/s (gigatransferjev na sekundo), kar drugače povedano pomeni hitrost prenosa do 128 GB/s v eno smer pri konfiguraciji vodila s šestnajstimi stezami (x16). Za primerjavo, prvi PCI Express (1.0) je omogočal hitrosti prenosa do 4 GB/s, predstavili pa so ga leta 2003.

Uporabo višje hitrosti prenosa proizvajalci vidijo predvsem v specializiranih sistemih, denimo strojni opremi za umetno inteligenco (ML) in strežnikih za masovne izračune (HPC). Zanimivo je, da je povpraševanje za hitrejša vodila vse bolj prisotno v avtomobilski industriji, kjer avtomobili potrebujejo vse zmogljivejšo in hitrejšo računalniško strojno opremo.

Proizvajalci sicer ocenjujejo, da bi lahko izdelke s PCIe videli 12 do 18 mesecev po zaključku priprave specifikacije.