Partis ponovno ne deluje. Zaradi požara v podatkovnem centru v Franciji.

Objavljeno: 10.3.2021 15:00

Po včerajšnji odsotnosti, ko je slovenski najbolj priljubljeni "torrent" portal ugasnil zaradi pozabljivosti upravitelja, ki ni pravočasno podaljšal domene partis.si, je spletna stran hitro začela spet delovati. Danes je v spletu spet ni, razlogi pa so drugačni.

Domena je registrirana, spletna stran deluje, smo ugotovili včeraj. Žal se je danes zgodilo nekaj, na kar upravljalci strani nimajo vpliva - kot so sporočili na svoji spletni strani, je podatkovni center podjetja OVHCloud, kjer gostuje strežnik Partisa, v Strasbourgu prizadel požar.

Šef podjetja OVHcloud priporoča, da stranke sledijo svojemu načrtu za take primere. Torej - naj uporabijo rezervno kopijo, tako ali drugačno.

Uporabniki niso navdušeni...

Požar v eni izmed strežniških sob se je začel danes ponoči ob 0:47. Do 4h zjutraj je požar kjub ukrepanju gasilcev uničil podatkovni center, upravljalci do njega tudi nimajo več fizičnega dostopa. Podjetje OVHCLoud je največji evropski "oblak" in ima v Evropi 15 podatkovnih servisov, kakšne točno so/bodo posledice tega požara, pa bodo še raziskali in obvestili stranke in javnost. Uničen je center SBG2, zaradi varnosti so ugasnjeni in nedostopni tudi centri SBG1, SBG3 in SBG4 in danes ne bodo zagnani.

mIrdC5pEk1s

Med strankami teh centrov so tudi pariški center Pompidou in kripto borza Deribit, poroča Reuters.