Pametno krmilo za kolo prihodnosti

Nemško podjetje pripravlja pametno krmilo, ki bo kolesarjem v enem izdelku ponujalo vse priljubljene funkcionalnosti.

Živimo v času, ko je na trgu verjetno več pametnih izdelkov kot klasično neumnih. Vendar pa še vedno obstajajo področja, kamor tako imenovane pametne tehnologije še niso prodrle. Eno od teh področij so krmila za kolesa. Čeprav obstajajo številni športni računalniki in pripomočki, ki jih lahko namestimo na krmilo, tokrat govorimo o pravem pametnem krmilu. Zasluge za to ima nemško podjetje Flite, ki je že lani predstavilo svoj prvi izdelek Flitedeck.

Podjetje, s sedežem blizu Münchna, vodita inženirja Sabrina Fischer in Matthias Huber. Oba imata izkušnje iz avtomobilske, Sabrina pa tudi iz motociklistične industrije. Navdušenje nad kolesarstvom ju je pripeljalo do razvoja pametnega krmila. Matthias Huber, sicer nekdanji glavni inženir za Porsche na sloviti dirki 24 ur Le Mansa, je s svojimi izkušnjami ključno prispeval k razvoju.

Pametno krmilo Flitedeck združuje vse funkcionalnosti, ki jih danes kolesarji nameščajo na klasična krmila, in jih integrira neposredno vanj. Velik zaslon, ki se razprostira čez celotno širino krmila, prikazuje podatke senzorjev, skritih v notranjosti krmila. Ti vključujejo GPS, športni računalnik, merjenje kadence, radar, osvetlitev in kamero. Posebej izstopa radar, ki kolesarja opozarja na bližajoča se vozila v okolici. Vse te informacije se po vzoru sodobnih avtomobilov projicirajo neposredno na zaslon krmila. Ideja je vsekakor inovativna, razvoj pa spremljajo številni izzivi. Več informacij o napredku zagonskega podjetja, ki je tik pred splavitvijo izdelka, najdemo na njihovi uradni spletni strani flite.bike.