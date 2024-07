Pametni termometer za domače žar mojstre

ThermoWorks, podjetje znano po svojih hitrih termometrih Thermapen, je uradno predstavilo svojo različico brezžične sonde za meso, imenovano RFX Meat.

Sonda RFX Meat ima štiri notranje senzorje, ki natančno merijo temperaturo hrane, in je primerna za uporabo pri globokem cvrtju, počasnem kuhanju sous vide in pečenju pri visokih temperaturah do 538°C. Naprava namesto Bluetootha uporablja radijsko tehnologijo za prenos podatkov, kar zagotavlja zanesljivejšo povezavo z dosegom do 650 metrov. Deluje v navezi s sprejemnikom RFX Gateway, ki pošilja podatke v ThermoWorks Cloud preko WiFi povezave ali pa jih prenaša na telefon preko Bluetootha. RFX Gateway lahko spremlja do 70 RFX Meat sond hkrati in zagotavlja pravočasne posodobitve na telefonu. Pametni termometer za žar mojstre je mogoče oprati v pomivalnem stroju.

ThermoWorks RFX Meat starter kit je na voljo za naročilo za 160 ameriških dolarjev, komplet s štirimi sondami pa stane 350 USD.