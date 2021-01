Pametni telefoni lahko vplivajo na srčne "spodbujevalnike"

Po spletu so se ta teden razširile navedbe, da lahko iPhone 12 povzroči odpoved srčnega spodbujevalnika, če ga postavimo nadenj. V zgodbi je zrno resnice, a situacija ni tako nevarna, kot bi sklepali iz naslovov.

Applov telefon uporablja tehnologijo MagSafe, ki skrbi za varno brezžično polnjenje. Novi telefoni imajo okrog prevodne zanke, ki se uporablja za induktivno polnjenje telefona po zraku, nameščene magnete. Na ta način se podloga za brezžično polnjenje lepše in pravilneje prime telefona, kar olajša polnjenje.

Magneti se nikoli niso dobro razumeli s srčnimi spodbujevalniki in ostalimi vgrajenimi električnimi napravami. Zato ni presenetljivo, da so raziskovalci ugotovili, da lahko telefon zaradi teh magnetov prekine delovanje Medtronicovega kardioverterja-defibrilatorja (ICD, implantable cardioverter defibrillator). Dokler telefona ne odstranimo, ICD ne deluje.

Apple tega ne skriva, saj v specifikacijah jasno zapišejo, da lahko magneti in elektromagnetna polja, ki izvirajo iz iphonov, vplivajo na spodbujevalnike in defibrilatorje, pa tudi drugo medicinsko opremo. Apple pa poudarja, da to magnetno polje ni nič močnejše, kot v prejšnjih modelih. Pri tem iPhone ni edini, saj podobno na ICD vplivajo tudi pametne ure in podobne naprave, ki oddajajo magnetno polje.

Poudarimo, da ICD ni enako kot spodbujevalnik. Spodbujevalnik narekuje ritem, medtem ko ga ICD le spremlja in v primeru nepravilnosti pošlje sunek, ki srce strese nazaj v pravilno delovanje. Krajše nedelovanje ICD ima zato bistveno manj usodne posledice, je pa seveda vseeno nevarno. Nekatere naprave so tudi kombinirane.

Raziskava