Pametni sesalnik z roko za pobiranje nogavic

Na sejmu CES 2025 v Las Vegasu je podjetje Roborock predstavilo sesalnik Saros Z70, ki se ponaša z integrirano robotsko roko.

Sesalnik Saros Z70 s petosno robotsko roko OmniGrip, ki se raztegne iz zgornjega dela naprave, pri čiščenju tal odstranjuje ovire s poti in pobira lažje predmete, kot so kosi perila, težki do 300 gramov. Roka je opremljena s kamero in naprednimi senzorji, ki ji omogočajo orientacijo v prostoru in prilagojeno delovanje. Naprava najprej očisti tla, nato pa se vrne, da interaktivno upravlja s predmeti, kjer je to potrebno. Uporabniki lahko funkcionalnost robotske roke aktivirajo in prilagodijo prek mobilne aplikacije Roborock. Aplikacija omogoča nastavitev obnašanja robotske roke, določanje območij, kjer naj deluje, in izbiro predmetov, s katerimi lahko roka operira. Za dodatno varnost je sistem opremljen z otroško zaščito in gumbom za hitro zaustavitev, ki omogoča takojšnje izklapljanje v primeru težav.

Cena sesalnika znaša približno 1.600 dolarjev, kar ga uvršča med dražje modele na trgu. Kljub visoki ceni je zanimanje za napravo veliko, saj vključuje tehnologijo, ki do sedaj ni bila dostopna za množično proizvodnjo. Prvi kupci jo bodo lahko preizkusili že 10. februarja.