Pametne zunanje luči spreminjajo barvo glede na obiskovalca

Eufy, podjetje za pametne domače naprave pod okriljem Ankerja, je predstavilo nove pametne zunanje luči. Te luči lahko spremenijo barvo glede na to, katera oseba se približuje hiši.

Luči so povezane z Eufyjevimi video zvonci in varnostnimi kamerami ter lahko zasvetijo z mehko belo svetlobo za družinske člane, medtem ko se v primeru neprepoznanih nočnih obiskovalcev spremenijo v močno rdečo svetlobo. Luči Eufy Permanent Outdoor Lights E22 so nadgrajena različica modela E120 z močnejšo svetilnostjo in toplejšimi barvnimi odtenki. Poleg tega imajo luči tudi način sinhronizacije z glasbo in umetno inteligenco za posebne tematske nastavitve. Cena novih luči se začne pri 199 USD za 15 metrov (30 luči), medtem ko večji komplet stane 299 USD za 30 metrov (60 luči).