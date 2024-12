Objavljeno: 17.12.2024 07:00

Pametne kamere bodo na Otoku lovile vinjene voznike

V Veliki Britaniji so postavili prvo pametno kamero, ki s pomočjo umetne inteligence lovi vinjene voznike in voznike pod vplivom drog. Gre za napravo Heads-Up, ki je podobna tem, ki se že uporabljajo za lovljenje nepripetih voznikov in voznikov, ki med vožnjo držijo mobilni telefon.

Kot so pojasnili v proizvajalcu Acusensus, bodo prvi test na svetu izvedli v Devonu in Cornwallu. Dodajajo, da so kamere premične in jih ne možno hitro in nenapovedano postaviti na katerokoli cesto. Če zaznajo voznika, ki je verjetno vinjen ali pod vplivom nedovoljenih substanc, ga patrulja kmalu ustavi.

Policija pravi, da gre za posledico preprostega dejstva, da sami ne morejo biti povsod. Zato uporabljajo tovrstne pripomočke, ki do neke mere avtomatizirano opravljajo delo. Poizkusno obratovanje bo trajalo do konca decembra, ko je tudi sicer na cesti veliko vinjenih voznikov.