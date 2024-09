Objavljeno: 12.9.2024 07:00

Oracle bo gradil podatkovni center z jedrskimi reaktorji

Oracle je ob razgrnitvi svojih poslovnih rezultatov razkril, da načrtuje podatkovni center, ki bo kot vir energije uporabljal tri jedrske reaktorje. Direktor Larry Ellison je dejal, da se potrebe po električni energiji neprestano povečujejo, novi podatkovni center pa bo trošil več kot gigavat električne energije. To lahko najenostavneje zagotovijo s tremi jedrskimi reaktorji.

Potrdil je, da so lokacijo že izbrali in da že imajo gradbeno dovoljenje. Čeprav podrobnosti ni razkril, gre najverjetneje za majhne modularne jedrske reaktorje, ki niso več neznanka. Ti so sorazmerno poceni in zanesljivi vir brezogljične električne energije, proizvajajo pa do 300 MW moči. Za zdaj se v praksi še ne uporabljajo, a je tehnologija že zelo zrela in naj bi bila komercialno dostopna sredi prihodnjega desetletja.

Trije takšni reaktorji že obratujejo, in sicer na Kitajskem, na Japonskem in v Rusiji. Za uporabo potrebujejo vsaj 100 MW porabe električne energije, kar z modernimi tehnologijami in potrebami za umetno inteligenco ni več nemogoče.